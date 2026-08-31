Зерно есть, но риски растут: что может помешать Костанайской области сохранить урожай

Аномальная жара в Костанайской области в этом году привела к тому, что уборочную кампанию пришлось начать на две недели раньше. В сборе урожая задействованы почти 8000 комбайнов, более 3000 валковых жаток. Аграриям в рамках программы льготного лизинга добавили финансирование. Общая сумма составил около 11 млрд тенге. Это позволило фермерам дополнительно приобрести более 200 комбайнов только в этом году. Однако каким в итоге будет урожай и вырастет его клейковина - во многом будет зависеть как от погодных условий, так и от готовности элеваторов.

Аномальный удар жары

По официальным данным управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, аномальная летняя жара спровоцировала серьезную засуху на полях как минимум четырех районов - Камыстинском, Карасуском, Наурзумском и Житикаринском.

"В каждом из этих районов уже насчитывается более 100 тысяч гектаров плохих посевов. Это большие цифры и в течение уборочной кампании они будут расти", - констатируют в ведомстве.

В целом по области в удовлетворительном состоянии сейчас около 2 млн гектаров зерновых, что составляет менее 50%, хорошее состояние отмечается лишь у 34% посевов.

"Особо высокие температуры наблюдались в регионе в июле, что, конечно, не могло сказаться на созревании зерновых. Работы по уборке начали на две недели раньше, поэтому зерновые и зернобобовые уже убраны почти на 900 тысяч гектаров", - отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Есимжан Баймаканов.

В прошлом году уборочная страда едва только раскачивалась в этот период времени, поэтому зерно было убрано на площади не превышающей 100 тысяч гектаров. Прошлогодняя урожайность составляла в среднем 13,2 центнера с гектара. В этом году, по предварительным данным, ожидается на уровне 12,3 центнеров. При этом качество зерна прогнозируют высоким.

"На сегодняшний день из поступившей на хлебоприемные предприятия области мягкой пшеницы 3 класса нового урожая 93,4% характеризуется высокой натурой — 730 г/л и выше. По содержанию клейковины также отмечаются хорошие качественные показатели: 57,2% зерна имеют содержание клейковины 28% и выше, еще 14,6% – от 25% до 27,9%. Доля зерна с содержанием клейковины 23–24,9% составляет 28,2%", – сообщила руководитель отдела семеноводства, государственной семенной и зерновой инспекции управления сельского хозяйства акимата области Айнур Досмаилова.

Согласно международному стандарту, самое высокое качество пшеницы, которое относят к категории hi-pro, обладает клейковиной от 26% и выше. Хорошая часть костанайского урожая пока ему соответствует, при этом конкретные цифры по уже собранному урожаю в отделе пока не называют. И отмечают, что под посевы зерновых в регионе отдана большая часть - свыше 4 млн гектаров. Почти половина из этого объема уже находится в стадии молочной и молочно-восковой спелости. Под посевы масличных культур - более 1,1 млн гектаров, что составляет рекорд по площадям посевов других культур в области.

ХПП проверять некому

Основные проблемы аграриев в этом период связаны с хлебоприемными пунктами и элеваторами, на которые им предстоит сгружать собранный урожай. И с льготной ценой на дизельное топливо для фермеров. В этом году она утверждена на уроне 305 тенге за 1 литр, что намного ниже рыночной цены. Выделенный объем на июль - более 79 тысяч тонн.

Но фермеров интересует получат ли льготное дизельное топливо владельцы элеваторов и хлебоприемных пунктов. Оно нужно, что своевременно запускать сушильные агрегаты.

"Аномальная жара конечно сильно нас подкосила, особенно в июле. Объемы хорошего зерна, действительно, снизились в нашем районе. Но теперь нужно, чтобы еще дожди не подвели, которые обещают в сентябре. Но или хотя бы, что сушильные агрегаты на ХПП работали без сбоев", – говорят фермеры Камыстинского района, зерновые которого сильно пострадали от засухи.

В управлении сельского хозяйства региона аграриев обрадовать не смогли. Льготное дизельное топливо для хлебоприемных пунктов не предусмотрено.

"Мы не имеем права проверять их работу, а поставку дизельного топлива регулирует Закон РК "О зерне", в котором оно предусмотрено только для фермеров", – объяснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства. Есимжан Баймаканов.

Он подтвердил, что многие аграрии жалуются на низкое качество состоянии ХПП и элеваторов перед уборкой. Но повлиять на это в ведомстве никак не могут. К тому же сельхозпроизводители сами вольны заключать договоры с разными ХПП и могут выбрать тот, что лучше. Правда выбор есть не у всех. Ведь в большинстве районов области элеваторов раз два и обчелся, либо расстоянии между ними от 200 километров и выше, поэтому выбирать особо не приходится.

Отметим, что фермеры Костанайской области регулярно просят создать комиссии по оценке работы элеваторов, чтобы они могли проверить технологическую базу ХПП задолго до уборки урожая. Это позволило бы аграриям заранее оценить свои риски при сдаче зерна и при необходимости выстроит логистику, чтобы хранить свое отдать свое зерно туда, где оно будет в целости и сохранности.

Однако этот вопрос до сих пор не отрегулирован, что серьезно сказывается на качестве и объемах уже собранного зерна. Ведь на данный момент ХПП, по большому счету, проверить не может никто и фермеры сдают свое зерно вслепую. И даже небольшая влажность можно привести к большим потерям при хранении, что особенно наносит урон при и без того проблемной уборочной кампании. И бьет по карманам сельхозпроизводителей.

Каждую декаду - дожди

В этом году местные фермеры опасаются еще и дешевой цены на российское зерно, которое может пойти на казахстанский рынок. С учетом того, что в этом году в регионе ожидается не самый высокий урожай, снижение цен из-за российского демпинга может стать дополнительной проблемой. По словам аграриев, россияне уже предлагают зерно на 15-20 долларов ниже за тонну. И вспоминают 2012 год, когда из-за сильной засухи объемы зерна тоже были невысокими, но тогда удалось выплыть за счет хорошей цены. В этом году и этот фактор под вопросом. Отметим, что на данный момент в Казахстане действует частичный запрет на ввоз российского зерна. Он был введен с июля этого года и продлится до января следующего, но местные фермеры все равно опасаются снижения цены.

Еще одним фактором, который может серьезно повлиять как на объемы, так и на качество зерна, может вновь стать погода. Только теперь помехой станет не жара, а дожди, которые в Костанайской области ожидают уже с середины первой декады сентября.

"В ближайшую неделю ожидается прохладная погода. Днем 15-20 со знаком плюс, ночью до плюс -2-7 градусов. На севере и западе региона возможны первые заморозки", - отметила синоптик КПФ РГП "Казгидромет" Татьяна Шибаршина.

Дожди прогнозируют уже с 5 сентября, но не сильные. Однако в середине второй и третьей декады сентября они могут усилиться. В целом осадки ожидаются в первый месяц осени в пределах климатической нормы, которая составляет от 7 до 31 мм. Но северо-востоке Костанайской области дожди в сентябре прогнозируют выше нормы. Это в районе Меныдкаринского, Узункольского, Сарыкольского районов. В октябре, по предварительным данным, осадки будут в пределах нормы - 14-31 мм.

В общем, дождливый сентябрь может подпортить конец уборочной компании в регионе, что тоже вызывает опасения фермеров. Отметим, что согласно прогнозу Международного совета по зерну, Казахстан в этом году соберет примерно на 4 млн тонн пшеницы меньше, чем в прошлом году. Около 15,3 млн тонн вместо 19,3 млн тонн в 2025 году. При этом сами фермеры ждут еще меньше - около 13 млн тонн, основной причиной снижения называют аномальную жару и засуху.

Согласно последним данным, за пшеницу 3 класса сейчас в зависимости от клейковины предлагают от 104 000 до 120 000 тенге за 1 тонну (с НДС). За пшеницу 4 класса - от 96 000 до 100 000 тенге за 1 тонну (с НДС). За пшеницу 5 класса от 85 000 до 90 000 тенге за 1 тонну (с НДС).