Аграрный сезон 2025 года стал рекордным для Казахстана: урожай зерновых превысил 27 миллионов тонн, а производство масличных культур достигло исторического максимума, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о ходе уборочной кампании, вызовах, с которыми столкнулись фермеры, и перспективах экспорта казахстанского зерна.

Завершившийся сезон подтвердил устойчивый рост сельскохозяйственного производства. Казахстан второй год подряд демонстрирует положительную динамику благодаря современным технологиям и диверсификации посевных площадей. В этом году собрано 27,1 миллиона тонн зерновых культур, из которых 20,3 миллиона тонн приходится на пшеницу — на 0,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, несмотря на сокращение посевных площадей почти на 900 тысяч гектаров. Впервые зафиксирован миллион тонн урожая бобовых культур. Рекордный урожай масличных культур составил 4,5 миллиона тонн, при этом уборка этих культур в некоторых регионах ещё продолжается.

По другим направлениям растениеводства также достигнуты хорошие результаты: собрано 2,9 миллиона тонн картофеля, 3,8 миллиона тонн овощей и 2,6 миллиона тонн бахчевых культур. Уборочные работы проходили в оптимальные агросроки, серьёзных проблем не возникло. В настоящее время продолжается сбор масличных культур, кукурузы на зерно и сахарной свёклы.

Качество зерна нового урожая остаётся высоким. На элеваторы поступило 7,7 миллиона тонн зерна, более половины которого пригодно для продовольственных целей благодаря высокому содержанию клейковины. Доля пшеницы 1–3 классов составила 53%, а 4 класс — 35%. Около 12% урожая предназначено для фуражных целей и производства кормовой муки, спрос на которую растёт, особенно в соседних странах.

Несмотря на расхождения с прогнозами Минсельхоза США, фактические данные подтверждают рекордный урожай. На сегодняшний день загруженность лицензированных элеваторов составляет 48%, на экспорт отправлено 2,2 миллиона тонн зерна, у фермеров хранится 17,4 миллиона тонн, ещё около 700 тысяч тонн направлено на переработку, более 500 тысяч тонн — на фураж. Свободные ёмкости хранения составляют порядка 7 миллионов тонн.

Экспортный потенциал нового урожая сохраняется на высоком уровне. В прошлом году Казахстан экспортировал 13,4 миллиона тонн зерна, в этом году поставки ведутся не только в традиционные страны, но и в новые направления: Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Вьетнам, ОАЭ, Марокко, Алжир и Египет. Возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию. На сегодняшний день экспортировано уже 2,2 миллиона тонн, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, а общий потенциал экспорта оценивается в 13 миллионов тонн.