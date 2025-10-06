Под председательством акима области Берика Уали прошло заседание регионального инвестиционного штаба. В ходе отрытого обсуждения были рассмотрены ход реализации проектов ТОО "EMA Ltd" и ТОО "Восточный ШПЗ", а также пути решения связанных с ними проблемных вопросов, передаёт BAQ.KZ.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков доложил о показателях привлечения инвестиций в основной капитал, а также о реализации проектов, включенных в общенациональный пул, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.

В области Абай ведётся системная работа по привлечению инвестиций. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 275,7 млрд тенге. Из них объем частных инвестиций достиг 194,4 млрд тенге, что составляет 70,5 процента от общего объема.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в области сформирован инвестиционный пул, включающий 97 проектов общей стоимостью 3,2 трлн тенге с созданием 14,4 тысяч рабочих мест. Из них 45 проектов внесены в Национальную цифровую инвестиционную платформу. В текущем году планируется реализовать 11 проектов стоимостью 25,2 млрд тенге с созданием 631 рабочего места. На сегодняшний день реализованы 3 проекта общим объемом инвестиций 2,3 млрд тенге, создано 64 новых рабочих места. Оставшиеся проекты будут завершены до конца года.

По итогам заседания глава региона дал конкретные поручения руководителям профильных управлений, а также акимам городов и районов для решения поднятых вопросов.