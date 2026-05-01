17 человек погибли при падении джипа с обрыва в Непале

В Непале при падении джипа с индуистскими паломниками в обрыв погибли 17 человек ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Nepal News.

Отмечается, что автомобиль съехал с дороги и сорвался с высоты около 800 метров.

В окружном управлении полиции Ролпы (провинция Лумбини-Прадеш) сообщили, что паломники направлялись в Джалджалу для проведения религиозных обрядов.