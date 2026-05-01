17 человек погибли при падении джипа с обрыва в Непале
Паломники направлялись в Джалджалу для проведения религиозных обрядов.
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Nepal News
В Непале при падении джипа с индуистскими паломниками в обрыв погибли 17 человек ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Nepal News.
Отмечается, что автомобиль съехал с дороги и сорвался с высоты около 800 метров.
В окружном управлении полиции Ролпы (провинция Лумбини-Прадеш) сообщили, что паломники направлялись в Джалджалу для проведения религиозных обрядов.
Самое читаемое
- Убийство в селе Жибек Жолы: стали известны новые подробности
- «От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца
- Лавров заявил о «многовековой дружбе» Казахстана и России
- Депутат объяснил, что даст Казахстану переход к Курултаю