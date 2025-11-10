После проведения аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП) ряд должностных лиц и специалистов, отвечающих за ветеринарную, фитосанитарную и продовольственную безопасность, привлечены к дисциплинарной ответственности, передает BAQ.KZ.

Аудит, завершённый в августе 2025 года, выявил различные нарушения и недостатки в работе ведомств и организаций. По итогам проверки ВАП поручила рассмотреть ответственность работников, не обеспечивших соблюдение бюджетного и иного законодательства РК.

В результате к различным мерам ответственности привлечены 28 человек из числа руководителей и специалистов:

Министерство сельского хозяйства РК: директор департамента стратегического планирования и анализа, руководители управлений научного обеспечения, внутренней торговли и мониторинга микрокредитования;

Комитет ветеринарного контроля и надзора: заместитель председателя Комитета, руководители управлений безопасности пищевой продукции и биологической безопасности, заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория";

Комитет государственной инспекции в АПК: заместитель председателя, руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции, руководитель отдела бухгалтерского учёта территориальной инспекции по г. Алматы;

АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация": директор департамента учета и хранения продукции, управляющий директор — член правления;

Казахстанский НИИ земледелия и растениеводства: заместитель председателя по науке, главный экономист, главный бухгалтер, заведующая лабораторией масличных культур;

Казахстанский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности: главные научные сотрудники, главный инженер, бухгалтер Семейского филиала;

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина: заместитель директора департамента науки и инноваций;

СПК "Павлодар": директор департамента кредитования и управления активами;

СПК "Тобол": и.о. директора департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны;

СПК "Солтүстік" и СПК "KOKSHE": ответственные сотрудники.

Меры дисциплинарной ответственности направлены на устранение выявленных нарушений и повышение эффективности работы в сфере ветеринарно-санитарной и продовольственной безопасности.