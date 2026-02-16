28 школ Индии получили письма с угрозами взрыва
На прошлой неделе такое уже случалось в индийской столице.
Сегодня 2026, 22:32
54Фото: Pixabay.com
28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва. Об этом сообщает издание Economic Times, передает BAQ.KZ.
"По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - пишет издание.
На фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.
Аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.
