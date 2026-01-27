28 января школьников Астаны переводят на дистанционку
Сегодня, 19:30
134Фото: BAQ.KZ - архив
28 января 2026 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.\
Причина – ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в Управлении образования Астаны.
