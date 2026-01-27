  • 27 Января, 21:05

28 января школьников Астаны переводят на дистанционку

Сегодня, 19:30
Фото: BAQ.KZ - архив

28 января 2026 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.\

Причина – ухудшение погодных условий. 

Об этом сообщили в Управлении образования Астаны. 

 

