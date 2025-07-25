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29 июля Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию

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29 июля Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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29 июля Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, передает BAQ.KZ .

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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