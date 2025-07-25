29 июля Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию
Сегодня, 09:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
174
29 июля Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, передает BAQ.KZ .
В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Самое читаемое
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят
- Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле