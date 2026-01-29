29-летний мужчина скончался после ножевого ранения в Жанаозене
Предварительно установлено, что конфликт произошёл между мужчинами на почве семейно-бытовых разногласий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 января в городе Жанаозен от ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан местный житель, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, предварительно установлено, что конфликт произошёл между мужчинами на почве семейно-бытовых разногласий. После инцидента подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозен и признался в содеянном.
– Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.
Иная информация в интересах следствия в соответствии с требованиями законодательства разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Ночное преследование в Семее закончилось штрафом за мелкое хулиганство
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов