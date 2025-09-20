29 медпунктов откроют в аулах Актюбинской области до конца года
Жителям самых отдалённых аулов региона станет проще получать медицинскую помощь.
До конца года в Актюбинской области планируется построить 29 новых объектов здравоохранения. На эти цели выделено 5,6 миллиарда тенге, в том числе в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передаёт BAQ.KZ.
Работа уже идёт. В эксплуатацию сданы медпункт в селе Жарма Иргизского района, фельдшерско-акушерский пункт в Ногайты Байганинского района, врачебные амбулатории в Маржанбулаке Алгинского и Мугалжаре Мугалжарского районов. Ещё на семи объектах строительство продолжается, и их планируют завершить до конца этого года.
Параллельно готовится документация для возведения пристроек к больницам в Хромтау, Шалкаре и Кандыагаше. Проекты проходят государственную экспертизу.
"Развитие сельской медицины сегодня называют стратегической задачей: каждый житель, независимо от того, живёт он в большом городе или в далёком ауле, должен иметь равный доступ к качественной медпомощи. Новые медпункты и амбулатории позволят не только приблизить врачей к населению, но и снизить нагрузку на районные больницы", - отметили в областном акимате.
Ожидается, что реализация проекта улучшит качество жизни тысяч сельчан и укрепит социальную стабильность в регионе.
