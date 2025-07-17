29 миллиардов под ногами: в СКО вернули брошенные земли государству
Изъяты неиспользуемые земли.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области продолжают системную работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков в госсобственность. С начала 2025 года выявлено 75 участков общей площадью свыше 146 тысяч гектаров, которые долгое время не использовались по назначению, передает BAQ.KZ.
По данным надзорного органа, в Акжарском, Есильском, Тимирязевском, Уалихановском районах, а также в районе имени Габита Мусрепова землепользователи нарушали требования Земельного кодекса, не задействуя 45 участков сельхозназначения.
В Петропавловске предприниматель три года не использовал коммерческий участок площадью 123 гектара.
В результате мер прокурорского реагирования в госсобственность возвращены 36 участков общей площадью 33,2 тысяч гектаров.
Их кадастровая стоимость составляет 29,8 млрд тенге.
Возвращённые участки планируется передавать добросовестным землепользователям. Работа в данном направлении продолжается.
Самое читаемое
- Не только взятки: казахстанские чиновники замешаны в попытках убийств и развращении детей
- Бахыт Сарсекбаев раскрыл детали трагедии с молодым боксёром на Иссык-Куле
- В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
- Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
- Казахстан строит "ворота на Евразию": в Костанае начат проект хаба "Тобыл" за 64 млрд тенге