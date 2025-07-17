Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области продолжают системную работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков в госсобственность. С начала 2025 года выявлено 75 участков общей площадью свыше 146 тысяч гектаров, которые долгое время не использовались по назначению, передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, в Акжарском, Есильском, Тимирязевском, Уалихановском районах, а также в районе имени Габита Мусрепова землепользователи нарушали требования Земельного кодекса, не задействуя 45 участков сельхозназначения.

В Петропавловске предприниматель три года не использовал коммерческий участок площадью 123 гектара.

В результате мер прокурорского реагирования в госсобственность возвращены 36 участков общей площадью 33,2 тысяч гектаров.

Их кадастровая стоимость составляет 29,8 млрд тенге.

Возвращённые участки планируется передавать добросовестным землепользователям. Работа в данном направлении продолжается.