3 млн тенге поделили призёры конкурса "Елім дегендер"
Определены победители республиканского конкурса "Елім дегендер".
В Астане состоялся финальный этап Республиканского творческого конкурса "Елім дегендер", приуроченного ко Дню Республики и направленного на популяризацию государственного языка среди представителей других этносов, передаёт BAQ.KZ.
Как пояснили в минкультуры, целью конкурса стало укрепление роли государственного языка как языка межэтнического общения, а также продвижение среди молодежи идей дружбы, единства и интереса к изучению казахского языка.
В мероприятии приняли участие талантливые молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет со всех регионов страны. Участники продемонстрировали свои способности в трех номинациях: исполнение народной песни, художественное чтение и написание эссе.
Победители были награждены дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд конкурса составил 3 000 000 тенге.
