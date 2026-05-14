3 тысячи проектов на 100 трлн тенге: как защищают инвесторов

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Генпрокуратуры Бауыржан Ералы и прокурор Алматинской области Берик Адамов провели прием предпринимателей, передает BAQ.kz.

Проблемы инвесторов - на контроле

В ходе встречи предприниматели подняли вопросы предоставления земельных участков, подключения к инфраструктуре и регистрации на государственных порталах.

Все обращения взяты на контроль органов прокуратуры.

Одним из первых был рассмотрен вопрос руководителя ТОО "ABDI AGRO" Ержана Абдиева. Предприниматель попросил оказать правовую помощь в получении земельного участка для строительства фермы на 1 500 голов крупного рогатого скота.

В прокуратуре сообщили, что данный кейс будет находиться на особом контроле.

Также рассмотрены обращения:

* ТОО "СЛ Групп" - по проблемам регистрации на портале казахстанских товаропроизводителей;

* АО "Caspian Beverage Holding" - по подключению к электричеству для строительства завода;

* ТОО "SAN tyres" и ТОО "CSI Brands" - по земельным вопросам.

Масштаб инвестпроектов

По словам Бауыржана Ералы, Алматинская область остается одним из лидеров по количеству реализуемых инвестиционных проектов.

"Мы системно работаем в направлении защиты прав инвесторов. За последние три года количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось на 71,5 процента. В настоящее время прокуратура сопровождает около 3 тысяч инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 100 триллионов тенге. В Алматинской области реализуются более 180 инвестиционных проектов на сумму свыше 8 триллионов тенге. В этом году прокуроры региона защитили права 19 инвесторов. Поэтому для нас важно напрямую встречаться с инвесторами в регионах и оперативно решать их вопросы", - отметил он.

Он добавил, что по поручению Президента с 2024 года прокуроры сопровождают значимые инвестиционные проекты.

"Поставленная перед нами задача предельно ясна: сделать процесс ведения бизнеса и инвестирования в стране максимально понятным и прозрачным. В рамках данной работы решены проблемы более двух тысяч инвесторов и обеспечен запуск 270 проектов с созданием 30 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Ералы.

Работа на местах

Прокурор Алматинской области Берик Адамов сообщил, что работа по защите инвесторов в регионе усилена.

"За три года прокуроры разрешили более 70 кейсов около 140 инвесторов с общей суммой инвестиций свыше 4 триллионов тенге. В основном это вопросы предоставления земель, подключения к инженерным коммуникациям, регистрации иностранной рабочей силы, наложения ограничений и незаконных проверок", - отметил он.

Ознакомление с проектами

В рамках рабочей поездки Бауыржан Ералы также посетил ряд ключевых объектов региона.

В частности, он ознакомился с деятельностью центра развития региона, управляющих компаний индустриальных зон, свободной экономической зоны Alatau и завода Carlsberg.