30 человек задержали в Кыргызстане по подозрению в подготовке терактов

Спецслужбы Кыргызстана провели масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой был задержан 31 человек, подозреваемый в подготовке террористических актов.

Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

По данным ведомства, задержанные являются предполагаемыми участниками международных террористических организаций "Катиба ат-Таухид валь-Джихад" и "Исламское государство". Они, как утверждается, планировали теракты против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

В результате спецоперации были задержаны 11 человек в Ошской области и 20 человек в Баткенской области.

Во время проведения мероприятий в Оше, Кара-Суйском районе, городе Кызыл-Кия и селе Уч-Коргон был введен режим антитеррористической операции. В работе оперативных штабов участвовали представители МВД, Пограничной службы, Министерства обороны, МЧС, Минздрава и местных органов власти.

Как сообщили в ГКНБ, в ходе обысков были изъяты религиозно-экстремистская литература, электронные носители с экстремистскими материалами, четыре единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, символика террористических организаций, а также денежные средства, предположительно предназначенные для финансирования террористической деятельности.

Операцией руководил глава ГКНБ Кыргызстана Жумгалбек Шабданбеков. В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, возможных сообщников задержанных и каналы финансирования.