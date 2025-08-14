В селе Боген Туркестанской области 31-летний Алибек К. (имена героев изменены по этическим причинам — авт.) почти всю жизнь прожил без главного документа человека — свидетельства о рождении, передает BAQ.KZ. Его не оформили родители, и все эти годы он существовал лишь "на словах" — с аттестатом школы в руках, но без юридического подтверждения, что он вообще родился.

История началась в 1994 году. Мать Алибека тогда была замужем за другим мужчиной, и оформить ребёнка от нового гражданского мужа оказалось невозможно. Так, из-за бюрократических и личных обстоятельств, Алибек остался без свидетельства о рождении.

Жизнь шла: он вырос, окончил школу, женился, стал отцом четверых детей. Но каждый раз, когда требовалось подтвердить свою личность или оформить документы, отсутствие свидетельства становилось проблемой. В этом году Алибек обратился в Ордабасинский районный суд. Доказательства собирали по крупицам: показания соседей, архивные справки, заключение ДНК-экспертизы, которая с вероятностью 99,999 % подтвердила родство с обоими родителями.

Суд выслушал всех участников и постановил: признать факт рождения Алибека 8 февраля 1994 года в селе Боген, а также официально записать его родителей. Теперь уполномоченный орган обязан внести его данные в государственный реестр.

Решение вступило в силу. Через 30 лет Алибек наконец стал полноправным гражданином своей страны — и официально получил право на собственную историю.