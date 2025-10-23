В преддверии Дня республики в селе Кенесары Бурабайского района открылся новый Дом культуры, рассчитанный на 120 зрительных мест. Это событие стало особенным для жителей - строительство культурного центра они ждали почти 30 лет, передаёт BAQ.KZ.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил новый объект в рамках рабочей поездки.

Строение возведено в рамках программы развития сельских территорий. Здание оснащено современным оборудованием, созданы условия для проведения концертов, репетиций и кружковой деятельности. Сегодня в кружках уже занимаются около 400 детей, а также представители старшего поколения.

"Дом культуры - это не просто здание, это сердце села. Здесь формируется духовная жизнь, объединяются поколения и создаются возможности для самореализации", - отметил глава региона.

С первых дней в центре уже состоялись республиканские, областные и районные мероприятия. Среди них - выступления вокальной группы из числа старшего поколения и кружки для детей. В планах - открытие направлений по домбре, рукоделию, ткачеству и танцам.

Работница сельского клуба Гулнар Исжанова рассказала, что новый Дом культуры стал символом возрождения села.

"Раньше у нас не было таких возможностей. А спустя 30 лет появился современный очаг культуры, где могут собираться и молодежь, и старшее поколение. Сегодня мы готовимся провести крупное мероприятие к Дню Республики" - поделилась она.

По словам жителей, появление культурного центра стало большим событием для всего села. Местные отмечают, что теперь у них есть постоянное место для встреч, творчества и общения.

"Данный дом культуры приобщает детей и молодежь к уважению, порядку и добру. Теперь у нас есть место, где можно встречаться и развиваться вместе" - отметил житель села, пенсионер Кайырхан Акметжан.

Открытие нового Дома культуры в селе Кенесары стало значимым событием для всего района и символом обновления сельской жизни.