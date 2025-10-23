30 лет ожиданий: В селе Кенесары открыли Дом культуры
Сегодня в кружках здесь уже занимаются около 400 детей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии Дня республики в селе Кенесары Бурабайского района открылся новый Дом культуры, рассчитанный на 120 зрительных мест. Это событие стало особенным для жителей - строительство культурного центра они ждали почти 30 лет, передаёт BAQ.KZ.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил новый объект в рамках рабочей поездки.
Строение возведено в рамках программы развития сельских территорий. Здание оснащено современным оборудованием, созданы условия для проведения концертов, репетиций и кружковой деятельности. Сегодня в кружках уже занимаются около 400 детей, а также представители старшего поколения.
"Дом культуры - это не просто здание, это сердце села. Здесь формируется духовная жизнь, объединяются поколения и создаются возможности для самореализации", - отметил глава региона.
С первых дней в центре уже состоялись республиканские, областные и районные мероприятия. Среди них - выступления вокальной группы из числа старшего поколения и кружки для детей. В планах - открытие направлений по домбре, рукоделию, ткачеству и танцам.
Работница сельского клуба Гулнар Исжанова рассказала, что новый Дом культуры стал символом возрождения села.
"Раньше у нас не было таких возможностей. А спустя 30 лет появился современный очаг культуры, где могут собираться и молодежь, и старшее поколение. Сегодня мы готовимся провести крупное мероприятие к Дню Республики" - поделилась она.
По словам жителей, появление культурного центра стало большим событием для всего села. Местные отмечают, что теперь у них есть постоянное место для встреч, творчества и общения.
"Данный дом культуры приобщает детей и молодежь к уважению, порядку и добру. Теперь у нас есть место, где можно встречаться и развиваться вместе" - отметил житель села, пенсионер Кайырхан Акметжан.
Открытие нового Дома культуры в селе Кенесары стало значимым событием для всего района и символом обновления сельской жизни.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- Встреча Трампа и Путина отложена: Москва отвергла идею прекращения огня в Украине
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне