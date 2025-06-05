В Актобе состоялась XXVIII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана, передает BAQ.KZ. Заседание прошло в зале акимата области под председательством главы региона Асхата Шахарова и стало важным событием, приуроченным к 30-летнему юбилею АНК. Это мероприятие стало очередным этапом в реализации задач, поставленных Президентом страны на XXXIV сессии Ассамблеи в апреле текущего года.

В сессии приняли участие члены АНК, представители этнокультурных объединений, молодежных организаций, депутаты маслихата, акимы районов и города, сотрудники государственных и правоохранительных органов, а также представители вузов. Приветствуя участников, аким области Асхат Шахаров отметил значимость Ассамблеи как уникальной общественной платформы, способствующей укреплению межэтнического мира, толерантности и взаимопонимания. Он подчеркнул, что именно согласие и единство всех этносов области остаются фундаментом стабильности и устойчивого развития региона.

С основным докладом выступил руководитель управления внутренней политики Алибек Байнешов. Он рассказал о том, как в области реализуется дорожная карта поручений Президента. Особое внимание уделяется развитию этномедиации, продвижению государственного языка среди молодёжи, поддержке культурных инициатив и расширению межэтнического диалога. Байнешов отметил, что уже началась работа по включению здания "Қоғамдық келісім" в туристическую карту региона, где в течение года планируется проведение выставок и культурных мероприятий. Кроме того, в рамках культурного проекта "Караван дружбы" творческие коллективы области отправятся с концертами по районам, а в учебных заведениях продолжатся встречи с участием этнокультурных объединений.

Заместитель председателя объединения "Родина.KZ" Виктория Сурай также поделилась своими мыслями о роли Ассамблеи в укреплении единства. По её словам, этнокультурные организации продолжают активно работать над сохранением культурного наследия, развивая просветительские проекты и вовлекая в них молодежь. Сессия прошла в атмосфере диалога и взаимопонимания, подтвердив, что этническое разнообразие Актюбинской области является не только её особенностью, но и силой, объединяющей людей разных культур в стремлении к общему будущему.