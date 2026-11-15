Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу в Китае

Президенты США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Об этом сообщила представитель Белого дома Оливия Уэйлс. Это будет первая трёхсторонняя встреча лидеров этих государств.

Одной из главных тем переговоров станет контроль над ядерными вооружениями. Трамп намерен обсудить сокращение ядерных арсеналов. При этом американская сторона не ожидает, что встреча завершится подписанием каких-либо соглашений. Её рассматривают как начало переговоров по этому вопросу.

Также лидеры могут обсудить войну США против Ирана и ситуацию вокруг Северной Кореи. Вопрос войны России против Украины, по словам американского чиновника, в повестку встречи, вероятно, не войдёт. Вашингтон ведёт переговоры по этому направлению отдельно с Москвой и Киевом. Отдельная двусторонняя встреча Трампа и Путина не запланирована. При этом американский президент проведёт переговоры с Си Цзиньпином.

Ранее Владимир Путин предлагал провести трёхсторонний саммит, чтобы обсудить международную повестку, в том числе войну в Украине. Однако Пекин заявлял, что не рассматривает эту встречу как площадку для переговоров по украинскому конфликту.