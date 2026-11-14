Более 210 млрд тенге инвестировали в новые проекты одного из районов Алматинской области

Илийский район Алматинской области привлекает значительную часть инвестиций региона. С начала 2026 года здесь реализовали 17 крупных и средних инвестиционных проектов на общую сумму 210 млрд тенге. В результате создано более 1 200 новых рабочих мест.

Об этом сообщил глава региона Чингис Аринов во время встречи с жителями Илийского района, где представили отчет о социально-экономическом развитии территории.

По данным акимата, на долю района приходится 25,7% общего объема инвестиций, привлеченных в Алматинскую область. По этому показателю Илийский район занимает первое место среди районов региона.

Кроме того, на его долю приходится около 50% доходов областного бюджета. За девять месяцев текущего года совокупные доходы районного бюджета достигли 512 млрд тенге.

До конца 2026 года в районе планируют запустить еще три крупных проекта общей стоимостью 12 млрд тенге. Их реализация позволит обеспечить работой более 300 человек.

Инвестиции направляются не только в производственную сферу, но и в социальную инфраструктуру. В поселке Отеген батыр уже открыт новый спортивный комплекс, а в селе Байсерке продолжается строительство картинг-центра.

По словам Чингиса Аринова, работа по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в районе будет продолжена.