Более 210 млрд тенге инвестировали в новые проекты одного из районов Алматинской области
С начала года здесь реализовали 17 крупных и средних проектов, благодаря которым появилось свыше 1 200 рабочих мест.
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Илийский район Алматинской области привлекает значительную часть инвестиций региона. С начала 2026 года здесь реализовали 17 крупных и средних инвестиционных проектов на общую сумму 210 млрд тенге. В результате создано более 1 200 новых рабочих мест.
Об этом сообщил глава региона Чингис Аринов во время встречи с жителями Илийского района, где представили отчет о социально-экономическом развитии территории.
По данным акимата, на долю района приходится 25,7% общего объема инвестиций, привлеченных в Алматинскую область. По этому показателю Илийский район занимает первое место среди районов региона.
Кроме того, на его долю приходится около 50% доходов областного бюджета. За девять месяцев текущего года совокупные доходы районного бюджета достигли 512 млрд тенге.
До конца 2026 года в районе планируют запустить еще три крупных проекта общей стоимостью 12 млрд тенге. Их реализация позволит обеспечить работой более 300 человек.
Инвестиции направляются не только в производственную сферу, но и в социальную инфраструктуру. В поселке Отеген батыр уже открыт новый спортивный комплекс, а в селе Байсерке продолжается строительство картинг-центра.
По словам Чингиса Аринова, работа по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в районе будет продолжена.
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