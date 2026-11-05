30 млрд теңге экономии: как соглашение с Россией повлияет на топливный рынок Казахстана

Казахстан рассчитывает сэкономить около 30 млрд теңге в 2026 году благодаря сохранению беспошлинных поставок нефтепродуктов из России. Соглашение позволит обеспечивать дополнительную потребность страны в дизельном и авиационном топливе, пока отечественные нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, сколько топлива Казахстан закупает у России, зачем нужны дополнительные поставки и как беспошлинный режим влияет на внутренний рынок.

На чем Казахстан сэкономит 30 млрд теңге

В Казахстане одобрено возобновление действия соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов. Документ предусматривает сохранение беспошлинного режима ввоза российского топлива.

Согласно расчетам, представленным при рассмотрении соглашения в Курултае, ожидаемая экономия в 2026 году составит около 30 млрд теңге.

Из них 15,75 млрд теңге приходится на дизельное топливо, 8,61 млрд – на авиатопливо и 5,59 млрд теңге – на бензин.

Сохранение беспошлинного режима позволяет поставлять топливо из России без дополнительных расходов на вывозные таможенные пошлины.

В Министерстве энергетики в ответе на запрос BAQ.KZ объяснили значение соглашения для казахстанского рынка.

«Сохранение беспошлинного режима позволяет осуществлять поставки нефтепродуктов в рамках ЕАЭС без дополнительных расходов, связанных с уплатой вывозных таможенных пошлин. Беспошлинный импорт нефтепродуктов оказывает влияние на формирование цен на внутреннем рынке Республики Казахстан. В частности, отсутствие дополнительных таможенных расходов позволяет снизить затраты на импортируемую продукцию и способствует поддержанию достаточного предложения нефтепродуктов», - пояснили в ведомстве.

Таким образом, ожидаемая экономия связана с сохранением действующих условий поставок и отсутствием дополнительных таможенных расходов.

Почему Казахстан продолжает закупать российское топливо

По информации Министерства энергетики, Казахстан преимущественно обеспечивает себя автомобильным бензином за счет собственного производства. Дополнительный импорт необходим по дизельному и авиационному топливу.

«На сегодняшний день потребность Казахстана в автомобильном бензине преимущественно покрывается собственным производством. Вместе с тем сохраняется необходимость дополнительного импорта дизельного и авиационного топлива. В частности, потребление дизельного топлива существенно возрастает в периоды проведения весенне-полевых и уборочных работ, а также в связи с увеличением грузовых перевозок», - сообщили в Минэнерго.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, потребность Казахстана в авиатопливе в 2026 году составит 1,2 млн тонн.

При этом потребности казахстанских пассажирских авиакомпаний и Вооруженных сил полностью покрываются отечественными ресурсами.

В национальной компании «КазМунайГаз» также объяснили, с чем связаны дополнительные закупки топлива.

«Импорт дизельного топлива носит сезонный характер, а импорт авиатоплива связан с опережающим ростом пассажирских и грузовых авиаперевозок. Стоит также отметить, что производство авиакеросина с 2017 года выросло более чем вдвое», - добавили в КМГ.

Сколько топлива Казахстан ввозит из России

Комитет государственных доходов Министерства финансов предоставил BAQ.KZ статистику ввоза нефтепродуктов из России за 2024–2025 годы и девять месяцев 2026 года.

Согласно данным информационных систем ведомства, в 2024 году было учтено 39,4 тыс. тонн дизельного топлива, 131,1 тыс. тонн авиатоплива и 712,3 тонны бензина.

В 2025 году показатели составили 38,7 тыс. тонн дизельного топлива, 230,6 тыс. тонн авиатоплива и 95 тонн бензина.

За январь–сентябрь 2026 года КГД сообщил о ввозе 43,7 тыс. тонн дизельного топлива, 70,3 тыс. тонн авиатоплива и 107 тонн бензина.

В Комитете государственных доходов также разъяснили, какие налоговые платежи применяются при ввозе нефтепродуктов из России.

В рамках Евразийского экономического союза налог на добавленную стоимость и акцизы исчисляются и уплачиваются в соответствии с законодательством Казахстана.

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо регулируются постановлением Правительства от 5 декабря 2025 года № 1049.

Таким образом, беспошлинный режим касается вывозных таможенных пошлин и не отменяет предусмотренные законодательством налоговые обязательства.

Какие объемы топлива закупает «КазМунайГаз»

Отдельную информацию о поставках нефтепродуктов из России предоставила национальная компания «КазМунайГаз».

В КМГ сообщили BAQ.KZ, что импорт осуществляется по поручениям Правительства Казахстана.

По данным компании, в 2024 году КМГ импортировал из России 21 тыс. тонн бензина АИ-92, 129 тыс. тонн дизельного топлива и 193 тыс. тонн авиатоплива.

В 2025 году компания закупила 391 тыс. тонн дизельного топлива и 366 тыс. тонн авиатоплива. Импорт бензина АИ-92 в этот период не осуществлялся.

За девять месяцев 2026 года объемы закупок КМГ составили 310 тыс. тонн дизельного топлива и 237 тыс. тонн авиатоплива. Бензин АИ-92 компания также не импортировала.

В «КазМунайГазе» уточнили, что основной объем ввоза нефтепродуктов в Казахстан приходится на независимых трейдеров и ресурсодержателей.

Стоимость закупок компания не раскрывает, поскольку цены по договорам с контрагентами относятся к коммерческой тайне.

Казахстан увеличивает производство собственного топлива

Наряду с импортом Казахстан наращивает объемы нефтепереработки.

По информации «КазМунайГаза», в 2025 году три крупных нефтеперерабатывающих завода страны переработали 17,464 млн тонн нефти. В компании назвали этот показатель историческим максимумом.

Годом ранее объем переработки составлял 16,791 млн тонн.

Наибольший объем в 2025 году пришелся на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод – 6,228 млн тонн. Павлодарский нефтехимический завод переработал 5,765 млн тонн, Атырауский НПЗ – 5,471 млн тонн.

Увеличился и выпуск основных видов моторного топлива.

По данным КМГ, в 2025 году три завода произвели 5,742 млн тонн бензина против 5,345 млн тонн годом ранее.

Выпуск дизельного топлива вырос с 5,291 млн до 6,137 млн тонн.

Производство авиатоплива составило 726 тыс. тонн против 744 тыс. тонн в 2024 году.

За январь–сентябрь 2026 года на трех заводах выпустили 4,434 млн тонн бензина, 4,812 млн тонн дизельного топлива и 671 тыс. тонн авиатоплива.

Мощности нефтепереработки увеличат до 27,7 млн тонн

В Казахстане также реализуются проекты по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов.

По информации Министерства энергетики, планируется увеличить мощности нефтепереработки с 18 до 27,7 млн тонн в год.

«В настоящее время реализуются проекты по увеличению объемов нефтепереработки с 18 до 27,7 млн. тонн в год, в т.ч. за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей: Шымкентского НПЗ - с 6 до 12 млн. тонн/год нефти; Павлодарского НХЗ - с 5,5 до 9 млн. тонн/год нефти в 2 этапа; Атырауского НПЗ - на 0,7 – 1,2 млн. тонн/год мощностей вторичной переработки нефти или с 5,5 до 6,7 млн. тонн/год по сырью», - рассказали в министерстве.

В «КазМунайГазе» уточнили, что расширение заводов предусмотрено до 2030–2031 годов.

«По автомобильному бензину потребность в импорте отсутствует. Расширение мощностей трех НПЗ направлено на полное обеспечение нефтепродуктами с учетом увеличения объемов внутреннего потребления», - сообщили в КМГ.

При этом окончательные объемы дополнительного выпуска бензина, дизельного и авиационного топлива будут зависеть от технологической конфигурации модернизированных заводов.

Как соглашение повлияет на цены на топливо

Один из главных вопросов – отразится ли сохранение беспошлинного режима на стоимости топлива для казахстанских потребителей.

В Министерстве энергетики сообщили, что отсутствие дополнительных таможенных расходов снижает затраты на импортируемые нефтепродукты и способствует поддержанию предложения на внутреннем рынке.

«Вместе с тем формирование оптовых и розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо зависит от совокупности факторов, включая стоимость сырья, расходы на переработку, транспортировку и хранение, налоговую нагрузку, а также соотношение спроса и предложения», - пояснили они.

Что соглашение означает для Казахстана

Сохранение беспошлинного режима позволяет Казахстану продолжать поставки российских нефтепродуктов без дополнительных расходов на вывозные таможенные пошлины.

По оценкам, представленным при рассмотрении соглашения, экономия в 2026 году может составить около 30 млрд теңге. В Министерстве энергетики отмечают, что такие условия помогают снижать затраты на импорт и поддерживать предложение топлива на внутреннем рынке.

Одновременно Казахстан расширяет собственное производство. По данным «КазМунайГаза», в 2025 году объем нефтепереработки на трех крупных заводах достиг исторического максимума, а в перспективе их совокупные мощности планируется увеличить до 27,7 млн тонн в год.

Как рассчитывают в компании, модернизация предприятий позволит обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами с учетом дальнейшего роста потребления.