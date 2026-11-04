Территорию ЦОНа оцепили в Астане: что произошло
4 Ноября 2026, 13:30
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4 Ноября 2026, 13:304 Ноября 2026, 13:30
116Фото: baq.kz
В Астане оцепили территорию одного из ЦОНов после обнаружения бесхозной сумки, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в районе Есиль, на проспекте Мәңгілік Ел.
При этом пока неизвестно, что находилось внутри сумки и представляла ли она какую-либо опасность.
Редакция BAQ.KZ направила запрос в Департамент полиции Астаны для выяснения обстоятельств произошедшего. Официальный комментарий пока не поступил.
upd: По словам очевидцев, в настоящее время ЦОН уже возобновил работу и принимает посетителей в обычном режиме.
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