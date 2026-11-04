ЕНТ изменят в Казахстане: что будут проверять у абитуриентов и когда введут новый экзамен

В Казахстане разрабатывают новый формат вступительного экзамена в вузы, который позволит оценивать не только предметные знания, но и критическое мышление, цифровую грамотность, навыки работы с искусственным интеллектом и способность анализировать информацию. Когда начнут тестировать новую систему и что изменится для выпускников школ, рассказали в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Речь идет о новом вступительном экзамене Admissions Insight Test (AIT), который разрабатывается Национальным центром тестирования совместно с международной организацией ETS. Проект рассчитан на три года, а вопрос о его внедрении на национальном уровне планируется рассмотреть весной 2029 года.

При этом действующий формат Единого национального тестирования (ЕНТ) на переходный период сохранится. Окончательное решение о введении нового экзамена будет зависеть от результатов исследований и пилотного тестирования.

Что изменится в новом ЕНТ

Главное отличие AIT от действующего формата заключается в подходе к оценке знаний абитуриентов. Помимо проверки предметной подготовки, новый экзамен предполагает оценивание навыков, необходимых для обучения в университете.

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что тестирование планируется построить по модульному принципу. Оно будет включать два основных блока.

Первый предусматривает обновление профильных предметных тестов с акцентом на оценку навыков высокого порядка. Второй будет направлен на проверку компетенций XXI века.

В частности, планируется оценивать:

критическое мышление;

академическое письмо и исследовательские навыки;

коммуникативные способности;

грамотность в сфере искусственного интеллекта;

количественную и цифровую грамотность;

креативное и дизайн-мышление.

Однако конкретные задания и способы оценивания этих навыков пока не утверждены.

В ведомстве подчеркнули, что все изменения должны пройти научную и экспертную проверку.

«Все предлагаемые изменения проходят исследовательскую и экспертную проработку. Окончательные решения относительно структуры и содержания нового экзамена, механизмов его внедрения, в том числе подходов к оцениванию критического мышления, будут приниматься с учетом результатов исследований и пилотирования. Порядок использования результатов нового экзамена при поступлении в организации высшего образования также будет изучен с научной точки зрения и всесторонне обсужден с участием отечественных и зарубежных экспертов. Соответствующие положения будут закреплены в нормативных правовых актах до внедрения нового формата тестирования», – сообщили в Комитете высшего и послевузовского образования.

Это означает, что пока не определено, какие именно задания будут использоваться для проверки критического мышления и других компетенций, а также как результаты AIT будут учитываться при поступлении в университеты.

Когда введут новый экзамен

Переход к новому формату планируется провести в несколько этапов.

Весна 2027 года – апробация

Первое тестирование нового формата на небольшой выборке участников.

Весна 2028 года – пилотный запуск

Применение AIT для поступающих в филиалы зарубежных университетов.

Весна 2029 года – решение о внедрении

Рассмотрение возможности полномасштабного использования нового экзамена на национальном уровне.

В министерстве уточнили, что календарь проекта не означает автоматического перехода всех абитуриентов на AIT в 2029 году. Решение будет приниматься после анализа результатов испытаний.

До этого момента предусмотрено сохранение действующего ЕНТ на переходный период.

Как проверят эффективность новой системы

Разработке экзамена предшествовало исследование действующей системы тестирования. Национальный центр тестирования провел комплексный технический анализ ЕНТ и сравнил его с международными инструментами оценивания, включая ACT, PISA, TIMSS и отдельные программы Advanced Placement.

Кроме того, специалисты изучили ожидания участников образовательного процесса относительно знаний и навыков, необходимых будущим студентам.

В исследовании приняли участие более четырех тысяч человек. Среди них представители приемных комиссий, руководители образовательных программ, преподаватели вузов, школьные учителя, учащиеся и родители.

Следующим этапом станет проверка самих тестовых заданий.

«На последующих этапах реализации проекта предусмотрена апробация разрабатываемых тестовых заданий и инструментов оценивания. Она будет проводиться с применением общепринятых в тестологии методов и процедур, включая статистический и психометрический анализ, для определения качества и сложности заданий, надежности тестовых инструментов и их способности измерять заявленные знания и навыки. Таким образом, оценка соответствующих знаний и навыков абитуриентов будет осуществляться поэтапно в рамках дальнейшей исследовательской работы и апробации AIT. Возможность формирования обобщенных статистических данных, в том числе в региональном разрезе, будет зависеть от целей, методологии и объема проводимых исследований», – говорится в ответе ведомства.

На этом этапе специалистам предстоит установить, насколько надежно новые задания позволяют измерять заявленные компетенции и подходят ли они для использования в масштабах страны.

При этом вопрос формирования статистики по регионам пока остается открытым. Ее наличие будет зависеть от методологии и масштабов предстоящих исследований.

Будут ли школьники из сел и городов в равных условиях

Еще один важный вопрос – готовность выпускников к экзамену, который будет проверять навыки, выходящие за рамки привычных предметных тестов.

В частности, речь идет о цифровой грамотности, критическом мышлении и работе с искусственным интеллектом. Для внедрения такого формата необходимо учитывать, насколько школьная программа готовит учащихся к новым требованиям.

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что содержание AIT планируется согласовать с образовательными программами школ. Для этого предусмотрено взаимодействие с Министерством просвещения.

«Обеспечение равных условий для абитуриентов предполагается посредством поэтапного внедрения нового формата экзамена AIT и согласования его содержания с образовательной программой школы. С этой целью планируется тесное взаимодействие с Министерством просвещения Республики Казахстан для обеспечения развития в учебном процессе навыков, которые будут оцениваться в рамках AIT. Компетенции включены в обновленную школьную программу, что создает предпосылки для их последовательного развития у обучающихся», – пояснили в комитете.

При этом в представленном ответе не приводятся результаты отдельной оценки готовности городских и сельских школьников к новому формату. Не уточняется и то, предусмотрены ли специальные программы подготовки педагогов к преподаванию и оцениванию соответствующих навыков.

В ведомстве сообщили, что по вопросам изменения системы оценивания, значимости новых компетенций и ожидаемых результатов планируется проводить разъяснительную работу.

Почему Казахстан решил пересмотреть систему тестирования

Разработка нового экзамена стала продолжением переговоров Казахстана с международной организацией ETS.

21 сентября 2025 года в Нью-Йорке Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством организации. Стороны обсудили возможности использования международного опыта в казахстанской системе тестирования.

По итогам встречи Министерству науки и высшего образования было рекомендовано подготовить предложения по совершенствованию вступительных экзаменов с учетом опыта ETS.

В результате Национальный центр тестирования приступил к совместной разработке AIT.

Предполагаемые изменения затрагивают не только содержание экзамена, но и сам подход к отбору будущих студентов. Наряду с предметной подготовкой планируется учитывать навыки анализа информации, коммуникации, исследовательской работы и цифровой грамотности.

Вместе с тем ключевые параметры реформы пока находятся на стадии разработки. До полноценного внедрения AIT предстоит определить структуру заданий, подтвердить надежность оценивания, согласовать требования со школьной программой и установить правила использования результатов при поступлении.