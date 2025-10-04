На площадке АО "Алюминий Казахстана" состоялась встреча акима области Асаина Байханова с крупными инвесторами в рамках реализации Дорожной карты по исполнению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", озвученного им 8 сентября этого года. В обсуждении приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий, иностранных компаний и отечественного бизнеса, передаёт BAQ.KZ.

Открывая встречу, аким области отметил, что Президент в своём Послании обозначил конкретные ориентиры, связанные с ускоренной цифровой трансформацией ключевых отраслей, модернизацией горно-металлургического комплекса и индустриализацией на основе инноваций. Павлодарская область, как промышленный центр страны, активно включилась в реализацию этих приоритетов.

"В этом направлении мы ведём активную работу по привлечению инвестиций в регион. Мы стараемся максимально решать все вопросы, волнующие каждого инвестора. Так, только за последние три года в экономику региона было привлечено рекордные более 2 трлн тенге инвестиций. А на сегодняшний день в область привлечено более 620 млрд тенге, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. До конца года мы планируем запуск около 30 новых проектов. В целом, в этом году мы рассчитываем достичь показателя свыше 1 трлн тенге инвестиций, из которых почти 90% составят частные средства", — подчеркнул аким области.

Основные направления капиталовложений — обрабатывающая промышленность, энергетика и углехимия. В настоящее время реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объёмом свыше 2,5 трлн тенге, благодаря которым будет создано 12 тысяч рабочих мест. В региональном инвестиционном пуле на сегодня насчитывается более 100 проектов на сумму 7,4 трлн тенге с перспективой создания более 15 тысяч рабочих мест.

Среди наиболее значимых инициатив — строительство трёх ферросплавных заводов в Экибастузе общей мощностью 460 тыс. тонн, два из которых будут запущены до конца года. В апреле текущего года была заложена капсула под строительство электрометаллургического завода по производству одного миллиона тонн низколегированной стали.

Отдельное внимание уделено проекту ТОО "ЕГМК" по переработке золотосодержащих концентратов, который реализуется на территории СЭЗ "Павлодар". В 2027 году планируется запуск завода по производству алкилата — высокооктанового компонента бензина экологического класса К5. Мощность предприятия составит 97 тыс. тонн в год.

По оценкам специалистов, ввод в эксплуатацию новых экспортно-ориентированных производств позволит увеличить объём промышленного выпуска региона к 2030 году более чем на 800 млрд тенге, а долю обрабатывающей промышленности довести до 70% против текущих 61,4%.

В числе ключевых площадок — специальная экономическая зона "Павлодар", портфель которой превышает 540 млрд тенге. На сегодня 38 компаний зарегистрированы как участники СЭЗ, 21 предприятие уже успешно функционирует. В ближайшие годы здесь появятся новые производства — от металлоконструкций и резинотехнических изделий до полимерных гранулянтов и изоляторов высокого напряжения.

Большие перспективы открывает индустриальная зона города Экибастуз, где формируется металлургический кластер. Здесь планируется строительство заводов по производству ферросилиция (160 тыс. тонн в год), железа прямого восстановления (300 тыс. тонн в год) и стали (1 млн тонн в год). Общий объём инвестиций — свыше 800 млрд тенге. Реализация этих проектов обеспечит создание более 3 тысяч рабочих мест.

Отдельное внимание Глава государства в своем Послании народу Казахстана обратил на потенциал угольной промышленности. Павлодарская область обладает третью всех угольных запасов Казахстана — более 10 млрд тонн, что создаёт значительный потенциал для развития энергетики и глубокой переработки угля.

Как отметил Президент страны в своем Послании, модернизация экономики должна осуществляться на основе масштабной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Эти процессы уже идут на крупнейших предприятиях региона — ERG, Павлодарский нефтехимический завод, Богатырь Комир, KAZ Minerals Бозшаколь, Промашкомплект и других. Внедрение цифровых решений позволяет повышать эффективность, снижать издержки и улучшать качество продукции.

В ходе обсуждения реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева отмечено особое внимание развитию глубокой переработки сырья внутри страны. Павлодарская область второй год подряд занимает первое место в стране по объёму инвестиций в АПК. За 8 месяцев текущего года вложено 124 млрд тенге — каждый пятый тенге, инвестированный в сельское хозяйство страны, пришёлся на наш регион. Сегодня более 30 предприятий области занимаются глубокой переработкой сельхозпродукции. Компании "Рубиком", "Кэмми Group", "Жан-Дос KZ" доказали свою конкурентоспособность — их продукция экспортируется в более чем 100 городов ближнего и дальнего зарубежья.

В агросекторе активно внедряются цифровые технологии и элементы ИИ. В 2025 году начнёт работу первая роботизированная молочно-товарная ферма компании БИК. Также планируется запуск трёх новых предприятий по переработке маслосемян и строительство завода по производству чипсов. Один из значимых проектов — совместная инициатива с китайской компанией Jiansu Jielong Group, реализующей строительство современного маслозавода мощностью 50 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций составит 20 млн долларов США.

В городе Экибастузе реализуется 24 инвестиционных проекта. В октябре планируется открытие одного из трёх ферросплавных заводов. Реализация всех трёх предприятий выведет Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов после Китая. Это событие станет важным шагом к превращению Экибастуза в один из крупнейших индустриальных центров страны.

Советник генерального директора ТОО "Railcast Systems" Иван Дычко сообщил о развитии железнодорожного кластера полного цикла. На предприятиях компании уже выпускается до 3,5 тыс. вагонов в год, 300 тыс. колес и десятки тысяч осей. Запущена первая очередь кузнечно-бандажного комплекса, обеспечивающего технологическое замыкание производственного цикла.

О ходе строительства гидрометаллургического комплекса на переработку золотосодержащих концентратов, вошедшего в ТОП-17 проектов республиканского уровня, рассказал заместитель генерального директора ТОО "Ертіс гидрометаллургиялық комбинат" Арман Бисенбинов. С инвестициями в размере 978 млн долларов это будет первое в Казахстане предприятие с полным циклом и применением технологии автоклавного окисления. Планируется выпуск до 15 тонн золота в год.

Как отметил Глава Государства в своем Послании, выпуск продукции высоких переделов высокотехнологичных, экспортно-ориентированных производств остаётся ключевым приоритетом. Один из самых ожидаемых проектов представил руководитель Air Liquide в Казахстане Миржан Кусманов. Французская компания реализует установку по производству водорода стоимостью 90 млн евро.