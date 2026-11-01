30 спасателей тушили пожар в гостинице в Атырау

В городе Атырау по улице К. Смагулова произошло возгорание в одноэтажном здании гостиницы. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС.

Для координации действий подразделений на месте был развернут оперативный штаб. Спасатели незамедлительно приступили к тушению, приняв необходимые меры для ликвидации возгорания.

Пожар полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 9 единиц техники МЧС.