30 спасателей тушили пожар в гостинице в Атырау
Жертв и пострадавших нет.
1 Ноября 2026, 19:43
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1 Ноября 2026, 19:431 Ноября 2026, 19:43
224Фото: Pixabay.com
В городе Атырау по улице К. Смагулова произошло возгорание в одноэтажном здании гостиницы. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС.
Для координации действий подразделений на месте был развернут оперативный штаб. Спасатели незамедлительно приступили к тушению, приняв необходимые меры для ликвидации возгорания.
Пожар полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 9 единиц техники МЧС.
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