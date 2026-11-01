В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
Работы связаны с проработкой проекта монорельса Almaty SkyTrain.
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В Алматы временно приостановили часть работ по развитию BRT на проспекте Райымбека. На участке демонтируют центральную выделенную полосу для автобусов в связи с планами по реализации проекта монорельсового транспорта Almaty SkyTrain. Об этом сообщили в городском акимате.
Как пояснили в ведомстве, монорельс планируют интегрировать с действующей и будущей инфраструктурой BRT. Приостановка отдельных работ позволит избежать повторной реконструкции и дополнительных расходов.
В настоящее время разрабатывается новая схема организации движения. В частности, рассматривается вариант переноса выделенных полос для автобусов к краям проезжей части вдоль всего проспекта Райымбека.
Демонтаж проводят на участке от улицы Утеген батыра до улицы Емцова. Расходы на эти работы несет генеральный подрядчик. При этом оплата ранее выполненных строительно-монтажных работ на данном участке пока не производилась.
После согласования проектов определят окончательное расположение автобусных полос, объем необходимых работ и их стоимость.
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