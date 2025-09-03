Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что Cardiff University Kazakhstan в Астане ежегодно будет выделять по 300 грантов для студентов из Казахстана. Учебный процесс организован по полноценным британским программам, а выпускники получат диплом Кардиффского университета, не выезжая за пределы страны. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

"Студенты, поступающие в Cardiff University Kazakhstan, будут иметь такие же права и доступ ко всем информационным базам, библиотекам, как и студенты головного университета. Они зачисляются, числятся в реестре, получают такой же объём знаний от преподавателей Кардиффского университета. И самое главное — диплом будет Кардиффского университета", — отметил министр Саясат Нурбек.

300 грантов ежегодно

В этом году для казахстанских студентов выделено порядка 300 грантов. Такая же квота сохранится на ближайшие пять лет, чтобы финансовая модель кампуса была устойчивой.

"Каждый год мы будем выделять по 300 грантов. У них свои условия приёма: ЕНТ тоже учитывается, но это не главный критерий. Есть собственные требования — IELTS, знание языка и так далее", — пояснил министр.

Стоимость обучения

Стоимость обучения в Cardiff University Kazakhstan составляет порядка 13 тысяч долларов в год, тогда как в Великобритании аналогичная программа обходится примерно в 22 тысячи долларов. Таким образом, обучение в Казахстане обходится студентам почти вдвое дешевле при сохранении всех академических стандартов.

Сотрудничество с IT-компаниями

Cardiff University Kazakhstan планирует развивать сотрудничество с отечественными IT-компаниями.

"Уже сегодня на открытии нас посетил министр цифрового развития Жаслан Мадиев. Он очень заинтересовался программой компьютерной инженерии, которая разработана одним из ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта Великобритании, проректором Кардиффского университета господином Гэвином Щадиком", — сказал Нурбек.

Программы по ИИ и Data Science

С января 2025 года в Cardiff University Kazakhstan стартует магистратура по искусственному интеллекту и Data Science. На базе кампуса также будет создан центр повышения квалификации, где более 2,5 тысячи человек смогут пройти сертифицированные курсы по искусственному интеллекту.