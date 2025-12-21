31 село подключили к газу в Актюбинской области
Природным газом обеспечены 97,1 процента жителей области.
В последние годы в Актюбинской области работа по подключению сельских населённых пунктов к природному газу ведётся ускоренными темпами. Только в этом году голубое топливо провели в 31 село. Причём за последнюю неделю к газовой сети были подключены сразу семь населённых пунктов, где проживают около 13 тысяч человек, передаёт BAQ.KZ.
В числе газифицированных сёл — Оймауыт Байганинского района, расположенный в 460 километрах от областного центра. В населённом пункте проживают порядка 800 человек, работают более 30 крестьянских хозяйств. Здесь функционируют школа, Дом культуры, библиотека, детский сад и врачебная амбулатория. Ранее село было обеспечено системой централизованного водоснабжения, а теперь жители получили доступ и к природному газу.
В целом текущий год стал рекордным для региона по темпам газификации. Помимо Оймауыта, за последнюю неделю к газовой сети подключены сёла Каражар Байганинского района, Бершугир, Сарысай и Алабас Шалкарского района, а также Аккайын и Покровка Мартукского района.
По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день природным газом обеспечены 97,1 процента жителей Актюбинской области. В следующем году планируется реализация ещё 17 проектов, которые охватят 23 сельских населённых пункта.
