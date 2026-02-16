По итогам 2025 года объём промышленного производства в Астане превысил 3,4 трлн тенге. Основная часть выпуска формируется на территории Индустриального парка №1, где сегодня реализуется 137 проектов на сумму 333,3 млрд тенге и создано более 9 500 рабочих мест. Как работают столичные заводы, какие технологии применяются на производстве и на чём делают ставку предприятия – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Премьер-министр посетил завод по производству пожарной техники

В рамках рабочей поездки по столице Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью завода по производству пожарной и специальной техники и навесного оборудования, введённого в эксплуатацию в январе 2025 года.

– Рост обрабатывающей промышленности напрямую влияет на диверсификацию экономики и конкурентоспособность нашего производства. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, нам необходимо производить больше продукции внутри страны, укрепляя реальный сектор и создавая устойчивые рабочие места, – отметил Олжас Бектенов.

По словам Премьер-министра, приоритет в государственной поддержке будет отдаваться предприятиям, которые обеспечивают реальный выпуск продукции и высокий уровень локализации. Речь идёт о поддержке через развитие инфраструктуры, подготовку кадров и понятные механизмы формирования заказов. Как подчеркнул Олжас Бектенов, результат такой работы должен быть измеримым – в росте объёмов производства, количестве рабочих мест и качестве выпускаемой продукции.

Завод полного цикла и высокая локализация

Данный завод является одним из действующих предприятий индустриального кластера столицы. В рамках реализации проекта в производство инвестировано более 5,1 млрд тенге собственных средств, также предприятию была оказана поддержка со стороны Фонда развития предпринимательства.

Проектная мощность завода составляет до 400 единиц техники в год. В линейке продукции – пожарные автоцистерны, вахтовые фургоны, коммунально-дорожная техника и специализированные надстройки. В 2026–2028 годах предприятие планирует поэтапное расширение производственных мощностей и увеличение численности персонала до 200 человек.

Как сообщил директор производства Александр Плужников, завод располагает 6 тыс. кв. метрами монтажных и производственных площадей и работает по трём ключевым направлениям.

– Мы специализируемся на фургонной тематике, коммунально-дорожной и пожарной технике. Степень локализации сегодня превышает 70%. Завод работает как предприятие полного цикла – от конструкторских решений до выпуска готового изделия, – отметил он.

По его словам, технологические возможности позволяют оперативно адаптировать технику под требования заказчиков.

– Мы можем реализовать любые решения на любом шасси казахстанского производителя. У нас собственное конструкторское бюро и универсальные технологии, что позволяет быстро вносить изменения под запросы эксплуатирующих организаций, – добавил Плужников.

Инвестиционное соглашение и рост занятости

Директор коммерческого подразделения предприятия Баубек Казбаев рассказал, что завод был реализован в рамках инвестиционного соглашения, заключённого в 2023 году. По его словам, сегодня на предприятии работают более 100 сотрудников. Средняя заработная плата составляет порядка 400 тыс. тенге.

– Согласно плану развития, в 2026–2028 годах численность персонала будет увеличена до 200 человек. Завод осуществляет поставки специализированной и коммунальной техники для государственных органов и коммерческих организаций, – отметил Казбаев.

Он также добавил, что предприятие активно развивает кооперацию с отечественными производителями.

– Мы реализуем проекты совместно с другими казахстанскими заводами. В настоящее время организовано серийное производство автокомпонентов и надстроек для специальных, коммунальных и коммерческих автомобилей, – сообщил Баубек Казбаев.

Таким образом, предприятия Индустриального парка №1 остаются ключевой точкой роста промышленности Астаны. Реализуемые проекты обеспечивают реальный выпуск продукции, высокий уровень локализации и создание рабочих мест.