340 тонн бытовых отходов вывезено с туристических мест Алматинской области

В Алматинской области стартовала экологическая акция «Дни чистоты» в рамках майских праздников, направленная на усиление благоустройства ключевых туристических маршрутов региона. Инициатива охватывает как популярные природные достопримечательности, так и объекты туристической инфраструктуры – от ущелий и водопадов до озер и зон отдыха, передает BAQ.KZ.

По информации областного акимата, в перечень маршрутов, где проводятся работы, вошли такие знаковые локации, как озеро Иссык, Кольсайские озёра, Чарынский каньон, плато Ассы, Первомайские пруды, территории музеев и природно-развлекательных парков, а также другие направления, в целом ежегодно привлекающие тысяча гостей.

В рамках экологической акции «Дни чистоты» более 20 тысяч человек, включая представителей 130 предприятий и организаций региона провели очистку свыше 120 гектаров территории. Уборка охватила Тургенское ущелье, археологический комплекс Тамгалы-Тас, горнолыжный курорт «Ак-Булак», «Город кочевников» и другие популярные туристические локации.За один день собрано и вывезено 340 тонн бытовых отходов. К работам было привлечено 22 единицы специализированной техники. Весь собранный мусор направлен на специализированные полигоны.

«Чистота туристических мест – это наглядное отражение имиджа и культуры страны. Каждый гость, наслаждаясь красотой природы, обращает внимание и на уровень её содержания. Чистая и ухоженная среда оставляет у туристов хорошее впечатление и повышает желание вернуться вновь. Поэтому сохранение чистоты региона – обязанность каждого гражданина. Соблюдая простые правила, мы можем внести вклад в благоустройство нашей родной земли», – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе субботника на территории археологического комплекса Тамгалы-Тас.

Экологическая акция «Дни чистоты» на туристических маршрутах Алматинской области продолжится в предстоящие выходные. Работы по санитарной очистке охватят популярные природные и рекреационные зоны региона, включая ущелья, озёра и зоны отдыха. Принять участие в акции могут все желающие – жители и гости области, волонтёры, представители бизнеса и общественных организаций. Организаторы приглашают присоединиться к инициативе и внести свой вклад в сохранение чистоты и экологического благополучия туристических локаций региона.

Проведение «Дней чистоты» позволит не только улучшить экологическое состояние туристических зон, но и повысить культуру бережного отношения к природе среди жителей и гостей региона. Экологическая кампания реализуется в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан».

Отметим, что в 2026 году в Алматинской области планируется высадка 220 тысяч деревьев. С начала года уже высажено 77 тысяч саженцев. С наступлением весны в регионе организовано 8 крупных субботников, в ходе которых вывезено более 4 тысяч тонн отходов. Параллельно ведётся работа по заготовке посадочного материала: в настоящее время проходит сбор семян карагача. В мероприятиях задействовано порядка 150 человек, уже собрано 400 килограммов семян, которые в дальнейшем будут использованы для выращивания саженцев и озеленения населённых пунктов.