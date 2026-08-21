350 дольщиков получили квартиры в столичном ЖК
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В Астане 350 дольщиков получили долгожданные квартиры в жилом комплексе «Атамари».
По данным прокуратуры столицы, в 2020 году граждане вложили деньги в строительство будущего жилья. Однако застройщик более пяти лет не выполнял взятые на себя обязательства, из-за чего строительство объекта затянулось.
В интересах 350 дольщиков прокуратура обратилась в суд. После этого объект незавершенного строительства был передан во вновь созданный жилищно-строительный кооператив.
Чем завершилась история
В результате жилой комплекс «Атамари» достроили, а дольщики получили свои квартиры.
Как сообщили в прокуратуре, с начала 2026 года суды удовлетворили 11 исков прокуроров в интересах 277 дольщиков. Общая сумма требований составила 3,9 миллиарда тенге.
Что советуют покупателям
В надзорном органе подчеркнули, что работа по обеспечению законности в сфере долевого строительства находится на постоянном контроле.
Граждан призывают перед покупкой квартиры в строящемся жилом комплексе проверять наличие соответствующего разрешения и законность привлечения средств дольщиков.
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