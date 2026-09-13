350 кг кокаина обнаружили на судне из Южной Америки в порту Мерсина

В порту Мерсина на грузовом судне, прибывшем из Южной Америки, правоохранители обнаружили около 350 кг кокаина.

Как передает TRT Haber, операцию провели под координацией Управления по борьбе с наркотиками Главного управления полиции Турции. В ней также участвовали подразделения полиции Стамбула и Мерсина.

Во время обыска на судне сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 крупных упаковок с наркотическим веществом. Общий вес изъятого кокаина составил около 350 кг.

Кроме того, на борту нашли водолазное оборудование и принадлежности для подводных скутеров.

По факту происшествия начато расследование. В рамках дела проверяются девять подозреваемых.