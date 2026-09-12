Пособие по потере работы сократят с 2027 года — Минтруда уточнило сроки

В Казахстане с 1 октября изменится порядок работы карьерных центров с гражданами, которые ищут работу. При этом сокращение максимального срока выплаты пособия по потере работы начнется не осенью, а с 1 января 2027 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

С октября период поиска подходящей вакансии до получения статуса безработного увеличат с двух до 13 дней. В это время специалисты карьерных центров будут оценивать опыт и навыки соискателя, подбирать подходящие вакансии и при необходимости взаимодействовать с работодателями.

В Минтруда рассчитывают, что обращение в карьерный центр будет не ограничиваться формальной регистрацией в качестве безработного, а позволит гражданам быстрее найти подходящую работу.

При этом до конца 2026 года социальные выплаты по случаю потери работы будут назначаться по действующим правилам. Граждане, имеющие право на пособие, смогут получать его на прежних условиях.

«1 октября 2026 года является датой начала пилотного этапа по совершенствованию работы службы занятости и увеличения периода поиска подходящей работы до 13 дней, тогда как изменения непосредственно в продолжительности социальной выплаты по случаю потери работы вступают в силу с 1 января 2027 года», — уточнили в Минтруда.

С 1 января 2027 года максимальный срок выплаты пособия по потере работы составит до трех месяцев — в соответствии с условиями, установленными законодательством.

В октябре–декабре ведомство также планирует проводить в регионах встречи и консультации, чтобы заранее ознакомить граждан с новыми правилами.