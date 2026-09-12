Токаев прибыл в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС
В аэропорту Президента Казахстана встретили официальные лица Правительства Индии.
12 Сентября 2026, 17:41
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