США подтвердили участие России во встрече G20

Россия примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдёт 14–16 сентября в Хьюстоне. Кто именно будет представлять Россию, пока неизвестно. Встреча пройдёт под темой «энергетического изобилия». В Хьюстон ожидают министров энергетики и внутренних дел США Криса Райта и Дуга Бергама, а также представителей энергетического сектора из Европы и Азии.

При этом переговоры состоятся на фоне серьёзных проблем с мировой энергетической безопасностью. Среди факторов — война России против Украины, конфликт США и Ирана, а также ситуация вокруг Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб. Участие российского представителя станет очередным возвращением Москвы к мероприятиям G20.

В конце августа — начале сентября в саммите министров финансов и глав центробанков G20 впервые с начала войны в Украине участвовал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его присутствие тогда вызвало резкую реакцию ряда европейских участников. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что считает появление Силуанова тревожным сигналом, и пригрозил бойкотировать традиционное общее фото. В итоге снимок сделали без российского министра.