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Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности

Выборы состоялись 12 сентября на 15-й Генеральной ассамблее ISSA в Таифе, Саудовская Аравия.

12 Сентября 2026, 21:02
АВТОР
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НОК РК 12 Сентября 2026, 21:02
12 Сентября 2026, 21:02
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Фото: НОК РК

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по региону Азии и Европы.

Головкин вошел в состав Исполнительного комитета организации на период 2026–2029 годов.

Президентом ISSA вновь избран министр спорта Саудовской Аравии, глава Олимпийского и Паралимпийского комитета страны принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал.

Новое назначение стало очередным этапом международной спортивной деятельности Геннадия Головкина. С февраля 2024 года он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

В ноябре 2025 года Головкин был избран президентом World Boxing. Он стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийским видам спорта.

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