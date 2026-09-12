Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности
Выборы состоялись 12 сентября на 15-й Генеральной ассамблее ISSA в Таифе, Саудовская Аравия.
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Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по региону Азии и Европы.
Головкин вошел в состав Исполнительного комитета организации на период 2026–2029 годов.
Президентом ISSA вновь избран министр спорта Саудовской Аравии, глава Олимпийского и Паралимпийского комитета страны принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал.
Новое назначение стало очередным этапом международной спортивной деятельности Геннадия Головкина. С февраля 2024 года он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.
В ноябре 2025 года Головкин был избран президентом World Boxing. Он стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийским видам спорта.
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