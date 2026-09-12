Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по региону Азии и Европы.

Головкин вошел в состав Исполнительного комитета организации на период 2026–2029 годов.

Президентом ISSA вновь избран министр спорта Саудовской Аравии, глава Олимпийского и Паралимпийского комитета страны принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал.

Новое назначение стало очередным этапом международной спортивной деятельности Геннадия Головкина. С февраля 2024 года он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

В ноябре 2025 года Головкин был избран президентом World Boxing. Он стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийским видам спорта.