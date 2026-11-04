378 нарушений на 418 проверок: в Казахстане взялись за систему аккредитации
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Проверки показали тревожную картину: из 418 контрольных мероприятий в сфере аккредитации нарушения выявили в 378 случаях. Десятки аттестатов уже приостановлены, а тысячи документов отменены. Теперь власти намерены не только усилить контроль, но и пересмотреть правила работы всей отрасли.
Сегодня в Казахстане действуют 1 764 субъекта аккредитации. За девять месяцев 2026 года контролирующие органы провели 418 проверок, по итогам которых в 378 случаях обнаружили нарушения законодательства. Действие 27 аттестатов аккредитации приостановили, ещё 30 297 документов отменили.
На фоне этих цифр Министерство торговли и интеграции намерено изменить подход к регулированию отрасли. Вопросы обсуждались на расширенном совещании под председательством министра Армана Шаккалиева.
Одна из главных задач — сделать систему аккредитации понятнее и прозрачнее. Сейчас деятельность Национального центра аккредитации регулируют 79 внутренних нормативных документов. Для систематизации требований разработан проект новых Правил аккредитации. Он уже согласован с НПП «Атамекен» и Казахстанской ассоциацией органов по оценке соответствия.
После принятия новых правил планируется отменить 20 внутренних нормативных документов. Ожидается, что это сократит административные барьеры и упростит работу добросовестных участников рынка.
Но изменения коснутся не только бумаг. Власти предлагают повысить требования к профессиональной компетентности сотрудников лабораторий. В частности, руководители испытательных лабораторий должны будут иметь статус эксперта-аудитора.
Есть и другие инициативы. Среди них — дистанционное проведение плановых оценок, поддержка отечественных производителей при инспекционных проверках органов сертификации, а также запрет на работу лабораторий в разных городах в рамках одного аттестата аккредитации.
Отдельный блок предложений касается прозрачности самих проверок. Для этого планируется ввести обязательную фото- и видеофиксацию оценочных процедур, в том числе с помощью персональных видеожетонов для оценщиков. Кроме того, предлагается внедрить идентификацию испытательного оборудования, чтобы обеспечить прослеживаемость процедур и достоверность результатов испытаний.
Таким образом, реформирование системы предполагает сразу два направления: ужесточение контроля за нарушителями и сокращение избыточных требований для тех, кто работает по правилам.
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