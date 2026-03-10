Столичный Департамент АФМ проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy», передает BAQ.KZ.

Организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.

– С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась, – сообщили в АФМ.

В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.