Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии

Сегодня речь идет не о краткосрочных планах, а о финансовой стабильности человека через 20–30 лет. Однако большинство людей начинают задумываться о пенсии лишь ближе к завершению трудовой деятельности. На самом деле пенсия является одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

По своей природе человек чаще уделяет внимание текущим потребностям, чем далекому будущему. Поэтому многие отдают приоритет сегодняшним расходам, а не накоплениям. Тем не менее время, экономические и демографические изменения никого не ждут.

За последние десятилетия продолжительность жизни людей во всем мире увеличилась. В результате растет и нагрузка на пенсионные системы. Поэтому многие государства перешли к накопительной модели, при которой граждане формируют будущую пенсию за счет собственных накоплений.

Пенсионная реформа в Казахстане

По информации Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), Казахстан также входит в число стран, реализовавших подобные реформы. После обретения независимости возникла необходимость модернизации финансовой системы страны. Одним из наиболее значимых изменений стала пенсионная реформа 1998 года.

До этого в стране действовала солидарная система, при которой отчисления работающих граждан направлялись на выплаты нынешним пенсионерам. После реформы основной акцент был сделан на личные накопления каждого человека. Таким образом, каждый работающий казахстанец начал самостоятельно формировать свою будущую пенсию.

В 2013 году был создан Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также внедрена единая система управления пенсионными активами.

Сегодня ЕНПФ является не только организацией по хранению пенсионных накоплений. Фонд предоставляет гражданам возможность контролировать свои накопления, получать выписки, пользоваться электронными сервисами и планировать финансовое будущее.

Как работает персональный пенсионный план?

Одним из сервисов, предлагаемых ЕНПФ, является услуга «Персональный пенсионный план».

Этот инструмент позволяет гражданам заранее оценить размер будущей пенсии. Многие знают, что на их счетах накапливаются средства, однако далеко не всегда понимают, какой объем накоплений будет в будущем и окажется ли он достаточным.

Для использования сервиса необходимо зайти на официальный сайт ЕНПФ и в разделе «Электронные сервисы» выбрать услугу «Персональный пенсионный план». Войти в систему можно с помощью электронной цифровой подписи либо логина и пароля.

После авторизации сервис автоматически отображает основные данные пользователя: возраст, трудовой стаж, объем накоплений и другую необходимую информацию. Поэтому вводить все сведения вручную не требуется.

Далее гражданин может указать желаемый размер будущей пенсии. Также предусмотрена возможность внесения дополнительных параметров, таких как возраст выхода на пенсию и добровольные пенсионные взносы.

По итогам расчета система покажет, являются ли текущие накопления достаточными для достижения поставленной цели. Кроме того, сервис рассчитает, какую сумму необходимо дополнительно накопить.

Результаты представлены не только в виде цифр, но и в форме графиков, динамики накоплений и прогнозируемых выплат.

Почему это важно?

По словам специалистов, для нынешней молодежи основная часть будущей пенсии будет зависеть именно от личных накоплений. Это связано с тем, что гражданам, не имеющим трудового стажа до 1 января 1998 года, солидарные пенсионные выплаты не назначаются.

В связи с этим значение раннего планирования пенсионных накоплений становится все более важным.

Сервис «Персональный пенсионный план» при необходимости позволяет изменять параметры расчета. Пользователь может скорректировать желаемый размер пенсии, добавить добровольные взносы или сформировать новый сценарий накоплений.

Кроме того, система помогает контролировать выполнение плана с помощью автоматических уведомлений. Это позволяет отслеживать регулярность поступления взносов и своевременно корректировать стратегию накопления средств.