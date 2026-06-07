На объездной дороге Шымкента выявили дефект бетонного покрытия

На Северном обходе Шымкента выявили дефект цементобетонного покрытия, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Как сообщили в компании, 7 июня сотрудники Туркестанского областного филиала ТОО «ҚАЖсервис» в ходе мониторинга обнаружили повреждение покрытия на 2257-м километре автомобильной дороги республиканского значения KZ17-01 «Северный обход города Шымкент».

По предварительным данным, причиной образования дефекта стало резкое повышение температуры воздуха до +35...+37 градусов, что могло привести к расширению бетонных плит и возникновению внутреннего напряжения.

В настоящее время на участке организованы профилактические и восстановительные работы. Специалисты проводят обследование дорожного покрытия и принимают меры для устранения дефекта.

Для обеспечения безопасности движения установлены временные дорожные знаки. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде данного участка.

В «ҚазАвтоЖоле» отметили, что в летний период на республиканских трассах регулярно проводится мониторинг цементобетонных покрытий для своевременного выявления и устранения возможных дефектов.