Анна Данилина остановилась в шаге от титула «Ролан Гаррос» в парном разряде

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

В решающем матче турнира дуэт встретился с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд. По итогам встречи победу одержали фавориты турнира.

Финальный поединок продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Синяковой и Таунсенд.

Для Данилиной и Крунич это был шанс завоевать престижный трофей серии «Большого шлема», однако соперницы сумели подтвердить статус лидеров посева и довели матч до победы в двух сетах.

До финала на «Ролан Гаррос» казахстанско-сербская пара успешно преодолела несколько раундов турнира и продемонстрировала высокий уровень игры. Ранее в очных встречах на парных соревнованиях преимущество было на стороне Данилиной и Крунич, однако после финала французского мейджора баланс в противостоянии сравнялся.

Несмотря на поражение в решающем матче, выход в финал одного из самых престижных теннисных турниров мира стал значимым достижением для Анны Данилиной и позволил ей пополнить список успешных выступлений на соревнованиях серии «Большого шлема».