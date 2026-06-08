Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП

В социальных сетях распространилась информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии в городе Арысь Туркестанской области. Сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу людей, после чего водитель покинул место аварии. Позже обстоятельства трагедии подтвердили в полиции, передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Туркестанской области, авария произошла в Арыси. Предварительно установлено, что водитель автомобиля JAC находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

После наезда на нескольких пешеходов женщина скрылась с места происшествия. Однако вскоре ее личность была установлена, а сама подозреваемая задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В результате аварии погибли три человека. Среди жертв оказались двое несовершеннолетних. Еще два человека получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"В результате ДТП на месте скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

"В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – отметили в полиции.

В ДП Туркестанской области призвали граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

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