Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
Полицейские проводят комплекс следственных действий после смертельного ДТП, в результате которого погибли трое человек, включая двух несовершеннолетних.
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В социальных сетях распространилась информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии в городе Арысь Туркестанской области. Сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу людей, после чего водитель покинул место аварии. Позже обстоятельства трагедии подтвердили в полиции, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Туркестанской области, авария произошла в Арыси. Предварительно установлено, что водитель автомобиля JAC находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
После наезда на нескольких пешеходов женщина скрылась с места происшествия. Однако вскоре ее личность была установлена, а сама подозреваемая задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В результате аварии погибли три человека. Среди жертв оказались двое несовершеннолетних. Еще два человека получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
"В результате ДТП на месте скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
"В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – отметили в полиции.
В ДП Туркестанской области призвали граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.
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