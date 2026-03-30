Специалисты на Дальнем Востоке России подбирают четырех амурских тигров, занесенных в Красную книгу. Их планируют отправить в Казахстан, чтобы восстановить популяцию редких животных, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Страны еще в 2022 году договорились о возвращении тигров в республику. В ноябре 2025 года министры природных ресурсов двух стран подписали совместный план действий по подготовке к ввозу тигров из России и их первичной адаптации в Казахстане.

Подписание прошло при участии президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.