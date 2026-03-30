4 амурских тигра скоро переедут из России в Казахстан
Их отправят, чтобы восстановить популяцию краснокнижных животных.
Сегодня 2026, 07:47
Сегодня 2026, 07:47Сегодня 2026, 07:47
49Фото: Istockphoto
Специалисты на Дальнем Востоке России подбирают четырех амурских тигров, занесенных в Красную книгу. Их планируют отправить в Казахстан, чтобы восстановить популяцию редких животных, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Страны еще в 2022 году договорились о возвращении тигров в республику. В ноябре 2025 года министры природных ресурсов двух стран подписали совместный план действий по подготовке к ввозу тигров из России и их первичной адаптации в Казахстане.
Подписание прошло при участии президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
