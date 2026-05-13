Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина: где смотреть

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сегодня проведет матч 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Риме, передает BAQ.kz.

Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина начнется в 22:00 по времени Казахстана. Букмекеры считают фаворитом встречи Елену Рыбакину.

На пути к четвертьфиналу Рыбакина обыграла Мария Саккари, Александра Эала и Каролина Плишкова.

Элина Свитолина в предыдущих матчах турнира оказалась сильнее Ноэми Базилетти, Хейли Баптист и Никола Бартунькова.

После неожиданного вылета первой ракетки мира Арина Соболенко Елену Рыбакину называют одной из главных претенденток на победу на турнире в Риме.