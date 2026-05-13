Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина: где смотреть
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сегодня проведет матч за выход в полуфинал престижного турнира в Риме. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина.
Сегодня 2026, 10:07
181Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сегодня проведет матч 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Риме, передает BAQ.kz.
Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина начнется в 22:00 по времени Казахстана. Букмекеры считают фаворитом встречи Елену Рыбакину.
На пути к четвертьфиналу Рыбакина обыграла Мария Саккари, Александра Эала и Каролина Плишкова.
Элина Свитолина в предыдущих матчах турнира оказалась сильнее Ноэми Базилетти, Хейли Баптист и Никола Бартунькова.
После неожиданного вылета первой ракетки мира Арина Соболенко Елену Рыбакину называют одной из главных претенденток на победу на турнире в Риме.
