В районе Сарайшык столицы произошло возгорание строительного вагончика.

По информации экстренных служб, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытии первых расчетов из 40-тонного контейнера наблюдалось сильное задымление.

Как ликвидировали пожар

Пожарные незамедлительно приступили к тушению, подав стволы на очаг возгорания. Во время проведения работ из зоны пожара был вынесен газовый баллон.

Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Что напоминают спасатели

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.

Спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра источники огня, а также своевременно проверять состояние электрооборудования.