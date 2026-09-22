40-тонный контейнер вспыхнул в Астане
22 Сентября 2026, 10:46
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22 Сентября 2026, 10:4622 Сентября 2026, 10:46
121Фото: МЧС РК
В районе Сарайшык столицы произошло возгорание строительного вагончика.
По информации экстренных служб, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытии первых расчетов из 40-тонного контейнера наблюдалось сильное задымление.
Как ликвидировали пожар
Пожарные незамедлительно приступили к тушению, подав стволы на очаг возгорания. Во время проведения работ из зоны пожара был вынесен газовый баллон.
Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет.
Что напоминают спасатели
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.
Спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра источники огня, а также своевременно проверять состояние электрооборудования.
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