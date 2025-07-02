В Казахстане отмечается тревожный рост дорожно-транспортного травматизма. В 2024 году зарегистрировано более 31 тысячи ДТП — это почти в два раза больше, чем в 2023-м. В текущем году, в результате аварий пострадали свыше 40 тысяч человек, из них 2 452 — погибли, сообщил на брифинге в СЦК главный внештатный травматолог Минздрава РК Олжас Бекарисов, передаёт BAQ.KZ.

"Подавляющее большинство аварий — 72% — происходит в городах, ещё 14% — в сёлах, и 13% — на трассах", — отметил он.

Согласно официальному заявлению Комитета административной полиции МВД, одной из причин роста ДТП стало то, что с 2024 года в статистику включаются все случаи, когда участники аварий обращались за медицинской помощью — независимо от наличия подтверждённого вреда здоровью. Ранее учитывались только те происшествия, при которых был официально установлен медицинский ущерб.

К слову, 55% всех ДТП в стране приходится на шесть регионов: Алматы, Алматинскую область, Жамбылскую область, Астану, Актюбинскую область и Шымкент. За 12 месяцев текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 40 873 человека, из них 2 452 — погибли.

Олжас Бекарисов подчеркнул: рост скорости — один из главных факторов тяжести последствий.

"Повышение средней скорости всего на 1 км/ч увеличивает вероятность ДТП с пострадавшими на 3%, а со смертельным исходом — на 4–5%", — сказал он.

Особую опасность автомобилисты представляют для пешеходов: при скорости выше 80 км/ч вероятность гибели пешехода при наезде превышает 90%. Снижение скорости с 60 до 50 км/ч в черте города снижает смертность на пешеходных переходах на 30–40%. Международный опыт также показывает, что контроль за соблюдением скоростного режима может сократить число ДТП на 20–25%.

Кроме того, по данным ВОЗ, использование ремней безопасности снижает риск смерти на 40–50%, а риск тяжёлых травм — на 25%.