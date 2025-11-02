  • 2 Ноября, 11:54

40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за задымления в Косшы

Пострадавших нет.

Сегодня, 11:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
76
Фото: Pixabay.com

В службу 112 поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в г. Косшы по ул. Жангельдина, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения.

В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек.

Самое читаемое

Наверх