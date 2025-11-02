40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за задымления в Косшы
Пострадавших нет.
Сегодня, 11:09
76Фото: Pixabay.com
В службу 112 поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в г. Косшы по ул. Жангельдина, передаёт BAQ.KZ.
По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения.
В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек.
