В службу 112 поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в г. Косшы по ул. Жангельдина, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения.

В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек.