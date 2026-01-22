Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу в судебном порядке добился возврата денежных средств жителям региона, пострадавшим от ненадлежащего оказания услуг сотовой связи одним из крупных операторов страны, передает BAQ.KZ.

Как следует из определения Талдыкорганского городского суда от 13 января 2026 года, разбирательство было инициировано по коллективному обращению жителей одного из районов области.

В ходе суда установлено, что абоненты длительное время оплачивали услуги мобильной связи и интернета по "семейному тарифу", а также приобретали смартфоны в рамках договоров с оператором. Размер ежемесячной абонентской платы составлял от 11 670 тенге и выше.

Однако в период с 10 октября по 19 ноября 2025 года — на протяжении 41 дня — услуги связи и мобильного интернета фактически не предоставлялись в надлежащем качестве. Связь была нестабильной, а доступ к интернету практически отсутствовал, при этом оператор продолжал взимать абонентскую плату в полном объёме.

Ситуация имела социально значимые последствия: жители испытывали сложности при обращении в госорганы и экстренные службы, а школьники были лишены возможности полноценно участвовать в дистанционном обучении и выполнять домашние задания.

В Департаменте напомнили, что согласно статье 7 Закона РК "О защите прав потребителей" граждане имеют право на получение услуг надлежащего качества и вправе требовать перерасчёта и возврата средств при их неоказании.

Оператор связи в официальном ответе сослался на отсутствие необходимой телекоммуникационной инфраструктуры в районе, при этом факт предварительного уведомления абонентов подтверждён не был.

По итогам проверки Департамент направил иск в суд на сумму 315 538 тенге, указав, что взимание платы за фактически неоказанные услуги образует неосновательное обогащение. В ходе разбирательства оператор признал обоснованность требований, стороны заключили медиативное соглашение, утверждённое судом.

В результате жителям региона было возвращено 234 657 тенге.

В Департаменте подчеркнули, что данный случай является сигналом для всех операторов связи о необходимости обеспечивать качество услуг при взимании платы. Работа по защите прав потребителей в регионе будет продолжена.