Министерство здравоохранения РК совместно с акиматами проработало вопрос обеспечения пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" лекарственным средством Буросумаб (Крисвита), передает BAQ.KZ.

В стране зарегистрировано 26 пациентов с этим заболеванием. Из них 10 человек уже получают препарат, закупленный за счет средств фонда "Қазақстан халқына" до конца 2025 года.

С 2026 года лекарственное обеспечение будет полностью финансироваться из местных бюджетов.

На закуп Буросумаба для всех пациентов предусмотрено 4,1 млрд тенге.

18 августа 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова проведет встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по обеспечению их лекарствами.