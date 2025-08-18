4,1 млрд тенге выделят на лекарство для пациентов с редким диагнозом в Казахстане
26 казахстанцев получат дорогостоящее лекарство.
Министерство здравоохранения РК совместно с акиматами проработало вопрос обеспечения пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" лекарственным средством Буросумаб (Крисвита), передает BAQ.KZ.
В стране зарегистрировано 26 пациентов с этим заболеванием. Из них 10 человек уже получают препарат, закупленный за счет средств фонда "Қазақстан халқына" до конца 2025 года.
С 2026 года лекарственное обеспечение будет полностью финансироваться из местных бюджетов.
На закуп Буросумаба для всех пациентов предусмотрено 4,1 млрд тенге.
18 августа 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова проведет встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по обеспечению их лекарствами.
