  • 18 Августа, 15:16

4,1 млрд тенге выделят на лекарство для пациентов с редким диагнозом в Казахстане

26 казахстанцев получат дорогостоящее лекарство.

Сегодня, 14:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
73
Фото: Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК совместно с акиматами проработало вопрос обеспечения пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" лекарственным средством Буросумаб (Крисвита), передает BAQ.KZ.

В стране зарегистрировано 26 пациентов с этим заболеванием. Из них 10 человек уже получают препарат, закупленный за счет средств фонда "Қазақстан халқына" до конца 2025 года.

С 2026 года лекарственное обеспечение будет полностью финансироваться из местных бюджетов.

На закуп Буросумаба для всех пациентов предусмотрено 4,1 млрд тенге.

18 августа 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова проведет встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по обеспечению их лекарствами.

Самое читаемое

Наверх