По данным региональных властей, с начала текущего года в регионе получили работу 42 тысячи жителей. Только на ярмарках вакансий, организованных в рамках Года рабочих профессий, трудоустроены 14 тысяч актюбинцев, передаёт BAQ.KZ.

Обучение новым специальностям

Жители области могут получить востребованную профессию, пройдя обучение в одном из 13 центров "Мансап", действующих в регионе. Краткосрочные профессиональные курсы проводятся бесплатно и финансируются государством.

Продолжительность обучения — три месяца, участникам выплачивается стипендия 43,5 тысячи тенге. По завершении курса выдается сертификат и предоставляется помощь в трудоустройстве.

Проект реализуется в рамках Концепции развития рынка труда на 2024–2029 годы, направленной на повышение уровня занятости населения и поддержку предпринимательства.

Поддержка бизнеса и молодежи

В области также реализуется проект "Бастау Бизнес", в рамках которого граждан обучают основам предпринимательства. Для запуска и развития новых бизнес-идей предоставляются гранты до 400 МРП (1 572 800 тенге). Средства могут быть направлены на приобретение оборудования, инвентаря и другие необходимые ресурсы.

Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи. Молодые специалисты могут получить поддержку через программы "Молодежная практика", "Контракт поколений" и "Первое рабочее место", которые помогают выпускникам колледжей и вузов найти работу по специальности и получить первый профессиональный опыт.

Как получить помощь

Желающие трудоустроиться могут обратиться в филиалы Карьерного центра по месту жительства, а также зарегистрироваться на портале eGov.kz или на электронной бирже труда Enbek.kz.