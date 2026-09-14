438 кг марихуаны изъяли на плантации в Жамбылской области

В Жамбылской области полиция при поддержке Национальной гвардии ликвидировала замаскированную плантацию конопли. На месте изъяли 50 двухметровых кустов, 438 кг марихуаны, оружие и внедорожник, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Плантацию нашли в предпесковой зоне региона в рамках операции «Қарасора-2026». Участок был оборудован автономным электроснабжением и системой орошения.

Выявить скрытый объект помогли беспилотники. После воздушной разведки оперативники задержали подозреваемого непосредственно на плантации.

Им оказался 40-летний житель Тараза, ранее неоднократно судимый. По данным полиции, мужчина выращивал коноплю для дальнейшей переработки и оптовой продажи за пределами региона.

При обыске, помимо растений и марихуаны, нашли упаковочные материалы и специальное сельскохозяйственное оборудование.

Полицейские изъяли пистолет Макарова с патронами и сбитыми номерами, ружье «Байкал» 12-го калибра и боеприпасы. Внедорожник, на котором, по данным следствия, перевозили сырье, тоже изъят.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 300 и 287 УК РК за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений и хранение оружия.

В полиции сообщили, что мужчина дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников незаконного оборота наркотиков.